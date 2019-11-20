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Евро-футбол.руМосковский «Спартак» отказался от участия в турнире Florida Cup
В январе «Спартак» отправится в ОАЭ. "Спартак" проведет январский сбор в ОАЭ Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.
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«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ
Sportbox.RUвчера в 13:06
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