Московский «Спартак» проведет матч 1/16 финала Кубка России — 2019/20 в Набережных Челнах. Об этом стало известно сегодня по результатам жеребьевки турнира. Футболисты «Спартака» сыграют с челнинским «КАМАЗом».

Московский «Спартак» впервые за 22 года сыграет в Челнах

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