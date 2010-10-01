Общество

ТАССТАССМосковский инновационный кластер запустил сервис факторинга

Новый сервис факторинга запущен на портале Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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Финансовый инструмент факторинга доступен и на МИК

ГЛАС.RU00:34

Сервис цифрового факторинга для предпринимателей запустили в Москве

РИАМО00:32

Московский инновационный кластер запустил сервис цифрового факторинга

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00

Московский инновационный кластер запустил новый сервис

Вести Подмосковья00:19

Московский инновационный кластер запустил сервис цифрового факторинга

Вечерняя Москва00:15

Московский инновационный кластер запустил сервис факторинга

ТАСС00:13

Власти Москвы запустили для бизнеса сервис факторинга

REGNUM00:20
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Кино

Из-за фильма «Милашки» Netflix раскритиковали за пропаганду педофилии

Discover24 12 сентября в 05:59
3
Политика

Глава штаба Навального в Томске лидирует на выборах в госдуму

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева, по предварительным подсчётам, обошла остальных соперников на выборах в городскую думу VII созыва от своего округа.
Мойка78 вчера в 19:03
619
Происшествия

В ЕАО эвакуировали 60 человек из-за прорыва дамбы

После прорыва дамбы в селе Ленинское в Еврейской автономной области были эвакуированы 60 человек.
RT на русском 00:27
Политика

Выборы-2020: пополнение в списке депутатов

Отдавали предпочтение и политическим партиям. За два часа до окончания выборов участки посетили 27,29% избирателей.
NewsMiass.ru вчера в 18:59
3
Происшествия

Один человек погиб, один пропал после обрушения на шахте в Кузбассе

Обрушение на шахте "Чертинская-Коксовая" произошло в понедельник утром в Кузбассе, один из шахтеров погиб, связь с еще одним потеряна, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:02
1
Транспорт

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru вчера в 22:23
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Космос

Роскосмос решил не корректировать орбиту МКС из-за спутника США

Ранее «Роскосмос» писал в Twitter, что ночью 14 сентября спрогнозировано сближение МКС с американским спутником, который уже не используется по назначению.
Говорит Москва вчера в 12:22
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Армия и оружие

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

РБК вчера в 12:16
1,2K
Политика

Экзит-поллы: в Рязанскую облдуму проходят шесть партий

Шесть политических партий преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Рязанскую областную думу. Таковы данные экзит-поллов ВЦИОМ.
YA62.ru вчера в 15:09
1
Политика

Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области с 78,72%

ТАСС вчера в 23:47
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Общество

Архитекторы предложили закрыть Мавзолей Ленина

Infox.ru 12 сентября в 10:15
9K
Экономика

Пилотный проект по управлению энергоспросом растет в объемах

Рост объема заявок в европейской части РФ объясняется снижением средневзвешенной цены предложения на 7%, до 325 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, но в Сибири стоимость услуг, наоборот, выросла на 3%, до 537 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Экономика

Доходы бюджета Республики Алтай с начала года выросли на 22,3%

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по сравнению с прошлым годом прирост составил 22,3%.
REGNUM 00:55
Здоровье

Перечислены продукты, провоцирующие онкологические заболевания

ToDay News Ufa 12 сентября в 13:02
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Общество

Россиян предупредили о резком увеличении цен на картофель этой осенью

По словам фермеров, урожай с полей еще не собран, а цены на овощи уже поползли вверх, успев вырасти примерно на 20%.
Бийский рабочий 12 сентября в 23:58
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Шоу-бизнес

Отсидевший в тюрьме актер Долинский дал совет Ефремову

Судимый в прошлом актер Владимир Долинский дал совет коллеге Михаилу Ефремову. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ.
Газета.Ru вчера в 23:40
1
Автоспорт

Даниил Квят оставил позади оба болида Феррари на Гран-при Тосканы

News102.ru вчера в 11:42
Хоккей

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли

РИА Новости вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor 11 сентября в 03:56
24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в бикини сделала стойку на голове

Прекрасной форме 42-летней Екатерины Климовой в который раз позавидовали тысячи женщин после того, как она похвасталась стойкой на голове.
Пятый канал вчера в 21:04
7
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк опубликовала первый пост в Instagram за полгода

Анастасия Заворотнюк наконец вышла на связь с поклонниками и обнародовала публикацию в Instagram.
Дни24 вчера в 04:11
82
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

REGNUM вчера в 14:19
2
Футбол

Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель»

Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о скандале в матче третьего тура Лиги 1 с «Марселем».
RT на русском вчера в 19:44
Политика

Комарову переизбрали на третий срок губернатором ХМАО

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова». спикер парламента ХМАО — Югра Борис Хохряков Уточняется, что за Комарову проголосовало 29 депутатов.
Сенсаций.Нет вчера в 06:21
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Шоу-бизнес

Седокова удивила фанатов слишком откровенным топом

Большинство подписчиков осудило певицу, назвав наряд слишком смелым.
RuNews24.ru вчера в 05:37
16
Шоу-бизнес

В Сочи открылся 31-й кинофестиваль «Кинотавр»

В Сочи открылся перенесённый из-за распространения коронавируса на сентябрь кинофестиваль "Кинотавр".
Life.ru 11 сентября в 22:13
Происшествия

Под Екатеринбургом на Челябинском тракте пьяный водитель устроил ДТП

В ДТП пострадала известная бизнес-леди Светлана Стихина, она ехала на пассажирском сидении «Mazda - 3», когда иномарку протаранил пьяный водитель.
Вестник вчера в 22:26
4
Политика

Кобзев набирает 60,6% на выборах главы Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 60,65% голосов после обработки 50% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 20:23
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Политика

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия 00:41
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Армия и оружие

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
РИА Новости вчера в 20:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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