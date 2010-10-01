Общество
ТАССМосковский инновационный кластер запустил сервис факторинга
Новый сервис факторинга запущен на портале Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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Московский инновационный кластер запустил сервис цифрового факторинга
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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Один человек погиб, один пропал после обрушения на шахте в Кузбассе
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«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД).
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Судимый в прошлом актер Владимир Долинский дал совет коллеге Михаилу Ефремову. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ.
Газета.Ru вчера в 23:40
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News102.ru вчера в 11:42
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Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре
Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
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В Сочи открылся перенесённый из-за распространения коронавируса на сентябрь кинофестиваль "Кинотавр".
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В ДТП пострадала известная бизнес-леди Светлана Стихина, она ехала на пассажирском сидении «Mazda - 3», когда иномарку протаранил пьяный водитель.
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Кобзев набирает 60,6% на выборах главы Иркутской области
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края
Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
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Армия и оружие
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
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