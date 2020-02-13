Общество
ВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Футбол
«Ливерпуль» заинтересован в покупке Санчо
Отмечается, что с «Ливерпулем» будут конкурировать сразу пять топ-клубов — это английские «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также испанские «Реал» и «Барселона».
Шоу-бизнес
Рианна поделилась фотографией в нижнем белье
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась фотографией в нижнем белье своего собственного бренда Savage X Fenty.
Политика
Киев забыл об украинцах, ожидающих эвакуации из охваченной коронавирусом Ухани
В начале своего поста девушка объясняет, почему не стала сразу покидать Ухань, когда стало известно о новом коронавирусе.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Здоровье
Коронавирусной инфекции в Челябинской области не обнаружено
В Челябинской области ведется активная работа по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Здоровье
Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза
Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Шоу-бизнес
Милонов сравнил новую передачу Собчак с «Домом-2»
Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своим мнением по поводу нового шоу экс-кандидата в президенты.
Армия и оружие
Российский офицер уволен за пьянство на базе в Сирии
Подводник Олег Лавренчук уволен со службы за распитие спиртного на базе в Сирии и ругань в адрес портрета Путина.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Здоровье
Онищенко оценил новый метод диагностики коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с РИА ФАН новый метод диагностики, которым китайские врачи объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Авто
В России сертифицировали шестиместный Kia Mohave
В документ вписали шестиместную версию модели - видимо у нового поколения будет и такой вариант салона. Мотор у Kia Mohave не изменится.
Наука
Высокий уровень тестостерона может увеличивать риск диабета и рака
Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с повышенным риском развития рака простаты.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Киберспорт
HenryG: «Project A — лучшее, во что я играл со времен CS:GO»
Комментатор CS:GO Генри HenryG Грир поделился впечатлениями от Project A. По его словам, игра Riot Games очень похожа на шутер от Valve с точки зрения карт, механики и игрового процесса.
Гаджеты
Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К
Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате
«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — заявил сам Бекмамбетов.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Общество