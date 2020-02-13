Общество

Газета.RuГазета.RuМосковский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook за отказ локализовать данные пользователей из России на территории РФ, сообщает РИА "Новости". Сумма штрафа составила 4 млн рублей, и выплатить его необходимо в течение 60 дней с момента вступления решения в силу.
Читать в источнике
Комментировать493

Подробнее о событии

Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

Коммерсантъ08:25

Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook

РБК08:49

Роскомнадзор ожидает от Facebook и Twitter исполнения законодательства России

ТАСС08:14

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Интерфакс06:52

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

РИА Новости07:49

Суд оштрафовал Facebook за отказ локализовать базы данных россиян

RT на русском07:47

Facebook и Twitter получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей

Эхо Москвы14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском 07:35
Общество

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены

Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
ПРАЙМ 16:17
Игры

Marvel’s Avengers выйдет в Steam

Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
CyberSport.ru 13:36
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
REGNUM 17:35
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
РИА Новости 17:32
Политика

Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17

Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
RT на русском 15:17
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Гаджеты

Vivo вошла в топ-5 производителей смартфонов на российском рынке

3DNews 11:22
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Шоу-бизнес

Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии

ФАН вчера в 22:57
Наука

В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль

Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
Planet Today 05:59
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa 11 февраля в 02:28
Футбол

Вадим Евсеев: «Задача „Уфы“ не поменялась — остаться в премьер-лиге»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.
Спорт-Экспресс 16:15
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
REGNUM 11:10
Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости 13:13
Здоровье

В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови

Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Газета.Ru 15:49
Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Известия 06:23
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского

Поклонники Юлии Высоцкой заметили и высоко оценили красоту, породистость и врожденную аристократичность ее сына.
Киноафиша России 05:37
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru 10:02
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца

Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.
Дни24 06:58
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Футбол

Андре Шюррле: «Главная задача – больше не травмироваться»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями о возвращении к полноценным тренировкам после травмы.
Sports.ru 15:30
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 11 февраля в 04:30
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании

"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
РИА Новости 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное