Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости. Сумма административного штрафа составила четыре миллиона рублей.

Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

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