Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодросток открыл стрельбу в московской школе

Школа, в которой произошел инцидент, находится в Войковском районе Москвы. Как отмечают в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что ученик принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него внутри здания.
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Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии

Российская газета13:05

В Москве ученик принес в школу пистолет и выстрелил в здании

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СК проверит информацию об ученике, принесшем пистолет в школу

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В московской школе ученик выстрелил из травматического пистолета

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СК начал проверку по факту стрельбы подростка в московской школе

Вечерняя Москва10:47

В МВД прокомментировали стрельбу в московской школе

РЕН ТВ05:55
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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РБК 03:08
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Общество

Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

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«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
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Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

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Общество

Fiat Chrysler и Peugeot Citroen снова начали переговоры о слиянии

Концерн FCA (Fiat Chrysler) и компания PSA Group (Peugeot Citroen) объявили о начале новых переговоров по слиянию.
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Футбол

Зенит — Томь 2:0 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» по медицинским показаниям.
Спорт-Экспресс 12:55
Происшествия

СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Армия и оружие

В Сирии произошло боестолкновение между сирийской и турецкой армиями

МонаВиста 14:02
Политика

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости 01:58
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
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Авто

Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России

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Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»

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Общество

Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев

Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
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Гаджеты

Samsung представила новый концепт складного смартфона

На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
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Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве

Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
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Финансы

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Футбол

Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
РИА Новости вчера в 02:02
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 11:49
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Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова

Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.
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При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети

«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
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Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

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Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
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Происшествия

СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
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