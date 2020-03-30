Коронавирус
RT на русскомМосковский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов. По его словам, спад распространения инфекции может произойти в течение месяца.
Читать в источнике
Оценить394
с чего всё началось
Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.РИА Новости00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Здоровье
Советская прививка от туберкулеза может работать против коронавируса
Россиян от коронавируса может защищать советская прививка против туберкулеза.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета
Трафик из поиска на крупнейшие легальные кинотеатры за год вырос на 145%, на сайты телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов — на 37%, приводит свою статистику на ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го представитель "Яндекса".
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Авто
Новый SUV на базе Toyota Yaris тестируют в зимних условиях
Японский бренд «Тойота» начал тестировать новый кроссовер, построенный на базе «Яриса».
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Хоккей
Малкин выиграл в номинации «Камбэк сезона» в НХЛ
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Происшествия
Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Коронавирус разогнал пробки в Петербурге
Футбол
Мендеш о Роналду в «МЮ»: «Был уверен, что это идеальный клуб для него. Фергюсон хотел купить его немедленно»
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал о переходе своего клиента из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Хоккей
У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус
У бывшего тренера "Локомотива" Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Общество
В Минздраве рассказали об эффективности марлевых масок
Руководитель Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, какие медицинские маски способны защитить от инфекции и не дать ей распространиться.