Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМосковский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов. По его словам, спад распространения инфекции может произойти в течение месяца.
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Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.
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