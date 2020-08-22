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НГС55
НГС55

Московский врач рассказал, как лечили Навального в омской больнице

По прилёте сразу отправились в больницу Омска, — написал в Facebook Борис Теплых. Но семья Навального, по словам Теплых, «выбрала тактику максимального привлечения внимания».В источнике
С чего всё началось
На своей странице в Facebook
 Теплых рассказал о том, что происходило в клинике, как себя вели родные и коллеги блогера и насколько трудно было работать в сложившихся условиях.
НТВвчера в 07:24
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РИА СуперОмск

Московский врач рассказал об условиях лечения и поведении семьи Навального в Омске

РИА СуперОмсквчера в 11:25
Город55.ру

Московский врач рассказал, в каких условиях лечили Навального в Омске

Город55.рувчера в 07:49
Новый Омск

«Перепропагандонили всех» - московский врач рассказал о своих омских «каникулах», целью которых стало

Новый Омсквчера в 08:00
РИА Новости

Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

РИА Новостивчера в 07:54
НГС55

Московский врач рассказал, как лечили Навального в омской больнице

НГС55вчера в 10:55
БК55

Венедиктов: «Силовикам в Омске в руки попал главный враг Путина»

БК55вчера в 06:21
Om1.ru

«Бомжи, наркоманы, запах крови и мочи». Московский врач вступился за омичей, спасших жизнь Навальному

Om1.ruвчера в 06:10

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Уфимские Заметки21 августа в 06:58
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В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, разрешающее регистрировать автомобили и прочие транспортные средства не только в ГАИ, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).
Секрет фирмы21 августа в 11:05
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В украинской прокуратуре назвали причину Иловайского котла

В прокуратуре сообщили, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года якобы состоялось «самое масштабное прямое вторжение российских Вооруженных сил на территорию Украины» и «дальнейшее совершение ими военных преступлений».
Новостной фронт21 августа в 14:13
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБКвчера в 05:22
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