Московский врач рассказал, как лечили Навального в омской больнице
По прилёте сразу отправились в больницу Омска, — написал в Facebook Борис Теплых. Но семья Навального, по словам Теплых, «выбрала тактику максимального привлечения внимания».В источнике
С чего всё началось
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Теплых рассказал о том, что происходило в клинике, как себя вели родные и коллеги блогера и насколько трудно было работать в сложившихся условиях.
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Московский врач рассказал об условиях лечения и поведении семьи Навального в Омске
РИА СуперОмсквчера в 11:25