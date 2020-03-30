Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосковский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли. Самая трудная ситуация с распространением COVID-19 складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран.
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с чего всё началось

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.
РИА Новости00:26

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Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Lenta.ru00:40

Врач сообщил о снижении агрессивности коронавирусной инфекции

Вечерняя Москва01:23

Московский врач отметил, что COVID-19 становится менее агрессивным

Газета.Ru01:00

Врач: Распространение коронавируса пойдет на спад уже в апреле

Российская газета00:47

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

RT на русском01:33

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

РИА Новости00:26

Московский врач отметил менее агрессивный характер коронавируса

Московский Комсомолец01:24
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Здоровье

Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Толк вчера в 22:17
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 18:43
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 16:29
Армия и оружие

Иностранцы оценили мастерство пилотов Су-57

Иностранцы в Сети оценили кадры, опубликованные российским Министерством обороны.
ПолитРоссия 28 марта в 12:31
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался несколько часов назад в Псковской области.
Радио Маяк вчера в 12:43
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Губерниев резко осудил нарушающую карантин Резцову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире "Матч ТВ" раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:07
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:56
Происшествия

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости вчера в 17:37
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Здоровье

Инфекционный центр в Москве принял более ста пациентов с коронавирусом

Новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы в Москве, принял уже более 100 пациентов с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее главный врач профессор Андрей Шкода.
РИА Новости 00:03
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Названа благоприятная для коронавируса температура

Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
BFM.ru вчера в 07:50
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 28 марта в 13:25
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Средняя зарплата – 41,3 тысячи рублей Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Распространительницу фейка о коронавирусе нашли в Иркутской области

Сотрудники полиции Иркутской области установили распространительницу фейковой информации о коронавирусе.
Твой Иркутск 00:10
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

Дни24 01:54
Наука

Ученые предложили высушивать виски для определения подлинности

Evo-rus.com 28 марта в 11:29
Общество

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер вчера в 07:46
Происшествия

В Омской области зафиксированы первые случаи коронавируса

В Омской области зарегистрированы первые случаи COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области, передает ТАСС.
МонаВиста вчера в 12:13
Авто

Назвали стоимость Lada XRAY Cross Instinct

В начале этого месяца была представлена новая версия модели Lada XRAY Cross.
32CARS.ru 27 марта в 13:30
Происшествия

В «Шереметьево» самолет совершил экстренную посадку

REGNUM вчера в 18:14
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