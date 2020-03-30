Коронавирус
РИА НовостиМосковский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли. Самая трудная ситуация с распространением COVID-19 складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран.
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с чего всё началось
Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.РИА Новости00:26
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Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Иностранцы оценили мастерство пилотов Су-57
Иностранцы в Сети оценили кадры, опубликованные российским Министерством обороны.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался несколько часов назад в Псковской области.
Общество
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Общество
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Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
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Общество
Губерниев резко осудил нарушающую карантин Резцову
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире "Матч ТВ" раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса.
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Здоровье
Инфекционный центр в Москве принял более ста пациентов с коронавирусом
Новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы в Москве, принял уже более 100 пациентов с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее главный врач профессор Андрей Шкода.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
Названа благоприятная для коронавируса температура
Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Средняя зарплата – 41,3 тысячи рублей Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.
Происшествия
Распространительницу фейка о коронавирусе нашли в Иркутской области
Сотрудники полиции Иркутской области установили распространительницу фейковой информации о коронавирусе.
Наука
Ученые предложили высушивать виски для определения подлинности
Общество
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Происшествия
В Омской области зафиксированы первые случаи коронавируса
В Омской области зарегистрированы первые случаи COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области, передает ТАСС.
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Назвали стоимость Lada XRAY Cross Instinct
В начале этого месяца была представлена новая версия модели Lada XRAY Cross.
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