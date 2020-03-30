Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

с чего всё началось

Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли. Самая трудная ситуация с распространением COVID-19 складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран.

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