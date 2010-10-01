Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыМосковских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров

Каким образом таксисты будут считывать информацию и как будет обеспечена ее сохранность, не уточняется. О введении режима спецпропусков власти Москвы и Подмосковья сообщили в пятницу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подобная мера вызвана эпидемией коронавируса.
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Таксисты должны проверять спецпропуска пассажиров в Москве

Экономика сегоднявчера в 08:21

Московских таксистов обяжут проверять у пассажиров наличие пропуска

Народные новости12 апреля в 07:24

Таксистов в Москве обяжут проверять наличие пропуска у пассажиров

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Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров

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Таксисты в Москве будут проверять у пассажиров пропуск

Телеканал 360°11 апреля в 20:35

Таксисты будут проверять у пассажира наличие пропуска в Москве

Коммерсантъ11 апреля в 17:46

Пассажиры такси в Москве будут обязаны показать свой спецпропуск водителю

Политическая Экспертиза11 апреля в 14:47
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Газета.Ru 00:56
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Интернет

В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
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Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек

Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
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Авто

В России начали массово расти цены на автомобили

Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses вчера в 04:26
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Общество

Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55

Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
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Экономика

В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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Здоровье

Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
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Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

Посольство США в России передало МИД РФ информацию о находящих в Соединенных Штатах российских школьниках 13 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекку Росс.
Rambler News Service вчера в 15:11
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Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru 13 апреля в 20:29
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Здоровье

Нью-йоркский врач рассказал по дням, как протекает COVID-19

Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал РИА Новости, как по дням протекала его болезнь.
РИА Новости 02:09
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Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
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Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал 13 апреля в 23:48
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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