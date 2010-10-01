Коронавирус
Эхо МосквыМосковских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров
Каким образом таксисты будут считывать информацию и как будет обеспечена ее сохранность, не уточняется. О введении режима спецпропусков власти Москвы и Подмосковья сообщили в пятницу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подобная мера вызвана эпидемией коронавируса.
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Московских таксистов обяжут проверять у пассажиров наличие пропуска
Народные новости12 апреля в 07:24
Пассажиры такси в Москве будут обязаны показать свой спецпропуск водителю
Политическая Экспертиза11 апреля в 14:47
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Интернет
В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений
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На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
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РИА Новости вчера в 18:42
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
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Газета.Ru вчера в 17:26
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В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses вчера в 04:26
Общество
Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55
Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
Экономика
В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
9111.ru вчера в 12:53
Здоровье
Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков
Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Посольство США в России передало МИД РФ информацию о находящих в Соединенных Штатах российских школьниках 13 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекку Росс.
Rambler News Service вчера в 15:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Здоровье
Нью-йоркский врач рассказал по дням, как протекает COVID-19
Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал РИА Новости, как по дням протекала его болезнь.
РИА Новости 02:09
Здоровье
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Происшествия
Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу
Ариг Ус вчера в 05:11
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал 13 апреля в 23:48
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17