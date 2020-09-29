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Известия
Известия

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Контролерам в кинотеатрах следует проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, зрителей без масок следует выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
Интерфаксвчера в 09:31
Подробнее о событии
Москва 24

Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок у зрителей каждые 10 минут

Москва 24вчера в 15:26
ТАСС

Кинотеатрам Москвы рекомендовано раз в 15 минут проверять, есть ли на зрителях маски

ТАССвчера в 10:54
РЕН ТВ

Кинотеатрам Москвы предложили проверять маски зрителей каждые 15 минут

РЕН ТВвчера в 09:38
Rambler News Service

Идею проверять маски на зрителях в кинозалах сочли нереализуемой

Rambler News Serviceвчера в 11:00
Вечерняя Москва

Столичным кинотеатрам предложили ужесточить контроль масочного режима

Вечерняя Москвавчера в 09:40
РИА Новости

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

РИА Новостивчера в 10:18
Интерфакс

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Интерфаксвчера в 09:31

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом
BFM.ruвчера в 16:38
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The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,3K

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс27 сентября в 16:21

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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У Зеленского считают, что Фокину не место в Контактной группе

В свою очередь, партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием возбудить уголовное дело в отношении Фокина.
REGNUMвчера в 16:32