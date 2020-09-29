Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим
Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.В источнике
С чего всё началось
Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок
Контролерам в кинотеатрах следует проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, зрителей без масок следует выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
Интерфаксвчера в 09:31
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Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок у зрителей каждые 10 минут
Москва 24вчера в 15:26