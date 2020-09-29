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Известия
Известия

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Контролерам в кинотеатрах следует проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, зрителей без масок следует выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
Интерфаксвчера в 09:31
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Москва 24

Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок у зрителей каждые 10 минут

Москва 24вчера в 15:26
РЕН ТВ

Кинотеатрам Москвы предложили проверять маски зрителей каждые 15 минут

РЕН ТВвчера в 09:38
ТАСС

Кинотеатрам Москвы рекомендовано раз в 15 минут проверять, есть ли на зрителях маски

ТАССвчера в 10:54
РИА Новости

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

РИА Новостивчера в 10:18
Вечерняя Москва

Столичным кинотеатрам предложили ужесточить контроль масочного режима

Вечерняя Москвавчера в 09:40
Российская газета

Кинотеатрам Москвы рекомендовано раз в 15 минут проверять маски на зрителях

Российская газетавчера в 11:08
Интерфакс

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Интерфаксвчера в 09:31

Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии

Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в Сирии довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.
РИА Новости01:33

Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом.
РИА Новости23:06
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В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима

Несколько детских магазинов и салонов красоты временно закрыли в Москве из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости02:49

Путину пожаловались на перебои с важнейшими лекарствами

Российские общественные организации пациентов направили президенту РФ Владимиру Путину и кабинет министров жалобу на проблемы с обеспеченностью лекарствами и попросили увеличить финансирование программы минздрава на 21 млрд рублей, а также вернуть прежнюю схему закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год, передает РБК.
Новый Деньвчера в 04:10
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