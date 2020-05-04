Общество
ИзвестияМосковским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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с чего всё началось
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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