Общество

ИзвестияИзвестияМосковским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Москва 2406:15

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО05:27

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Вечерняя Москва05:15

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

ТАСС05:06

Московские школьники получат итоговые оценки за учебный год 15 мая

Эхо Москвы04:31

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Известия06:08
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