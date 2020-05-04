Общество
ИзвестияМосковским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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с чего всё началось
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
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Газета.Ru 06:36
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Директор Монреальского института алгоритмов обучения Иошуа Бенджио и Ян Лекун, вице-президент и главный специалист по ИИ в Facebook, рассказали на прошедшей онлайн Международной конференции по обучению представлениями (ICLR 2020) об обучении с самоконтролем и других исследовательских тенденциях в ИИ, сообщает Venture Beat.
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Происшествия
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Происшествия
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Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
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