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RT на русскомRT на русскомМосковским театрам разрешили открыться с 1 августа

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до половины от обычного количества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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с чего всё началось

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
ТАСС09:28

Подробнее о событии

Театры в Москве откроют для зрителей 1 августа

Коммерсантъ09:53

Театры в Москве откроют 1 августа

РБК09:33

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

RT на русском09:38

Московские театры смогут открыться с 1 августа – Швыдкой

Москва 2409:50

В Москве с 1 августа разрешат открыть театры

РИА Новости09:33

Швыдкой: Московские театры смогут открыться с 1 августа

Агентство Москва09:31

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

ТАСС09:28
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
Армия и оружие

Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

Актуальные Новости 06 июля в 11:58
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Общество

Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа

Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Газета.Ru 05:55
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Общество

Рязанская область перейдёт на третий этап снятия ограничений 10 июля

С 15 июля станут возможны организация дежурных групп в детсадах, работа центров образования детей, смены в оздоровительных лагерях.
62инфо 09:31
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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08:55
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму

В Крыму начался высокий курортный сезон, в отелях и санаториях до сентября забронированы номера среднего ценового сегмента.
РБК 08:34
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Шоу-бизнес

Стало известно о тайной дочери Дмитрия Нагиева

Стало известно о тайной дочери актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Lenta.ru 08:57
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Политика

Матвиенко прокомментировала слухи о присоединении ДНР и ЛНР к России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила прессе, что Россия защищала, защищает и планирует защищать права граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, пока они не будут восстановлены в полном объеме, пишут РИА Новости.
9111.ru 09:17
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Здоровье

Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников

По словам доктора Мясникова, стоит опасаться пандемии, вызванной свиным гриппом, от которой может погибнуть более миллиона людей.
Evo-rus.com 08:52
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске

Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
2
Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК вчера в 14:48
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Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
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Космос

Космонавтам предложили летать на Марс через Венеру

Гравитационный маневр у Венеры поможет значительно сэкономить топливо при полете на Марс, а также сократить длительность миссий, сообщают исследователи в докладе, подготовленном для Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 2023-2032.
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
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Политика

Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева

Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Здоровье

В Ростовской области более 400 медиков заразились коронавирусом

Ростов-на-Дону, 8 июля 2020, 16:39 — REGNUM В Ростовской области выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.
REGNUM 09:39
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
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Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Инфо24 вчера в 09:22
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02
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Происшествия

В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине

REGNUM 06:16
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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