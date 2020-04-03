с чего всё началось

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки. Об этом сообщает московский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа. В связи с этим водитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

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