Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВодителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки. Об этом сообщает московский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа. В связи с этим водитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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с чего всё началось

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07

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Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

Газета.Ru02:01

Москвичи могут доехать до соседнего гипермаркета на машине или такси

РИА Новости01:59

Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

Москва 24вчера в 17:29

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

RT на русскомвчера в 17:52

Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

ТАССвчера в 17:16

Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

РБКвчера в 17:14

Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси

Агентство Москвавчера в 17:09
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Гаджеты

Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор

Компания Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10 под обозначением 20H1 (или внутренним индексом v2004) или до конца текущего месяца или в середине следующего.
iXBT.com вчера в 22:58
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Общество

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:41
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Коммерсантъ 01 апреля в 07:21
Общество

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Политика

США оплатили половину гуманитарного груза, доставленного из России

США оплатили часть гуманитарного груза, отправленного из России в связи с коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:49
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Политика

Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных

Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
REGNUM 01:07
Общество

Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье

Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Газета.Ru 00:44
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:34
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Lenta.ru 01:37
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Наука

В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2.
Известия вчера в 16:48
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Энергетика

Цены на нефть «скорректировались» после резкого скачка накануне

Видно, как накануне произошёл резкий скачок цен на нефть (около 40%), а затем началась, как говорят экономисты, коррекция.
Военное обозрение 01:03
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом приблизилось к 900

По состоянию на 3 апреля, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 1 миллион, более 53 тысяч человек скончались, 211,6 тысяч — выздоровели.
Украина.ру 01:39
Политика

Василий Голубев прокомментировал обращение Путина

Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:50
Футбол

«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
Sport24.ru вчера в 19:46
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 01 апреля в 08:23
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Здоровье

На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
РИА Новости вчера в 16:28
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