Коронавирус
РИА НовостиМосковским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — написал в своем блоге Сергей Собянин.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07
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Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси
Агентство Москвавчера в 17:09
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