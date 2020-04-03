Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосковским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07

Подробнее о событии

Московским водителям объяснили правила поездок во время самоизоляции

Известия02:33

Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

РБКвчера в 17:14

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

РИА Новостивчера в 22:59

Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

Москва 24вчера в 17:29

Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

ТАССвчера в 17:16

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

Газета.Ru02:01

Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси

Агентство Москвавчера в 17:09
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
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СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

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Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 01 апреля в 08:39
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

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Mount Blade 2: Bannerlord вышла в Steam и разгромила DOOM Eternal

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В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
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Появились первые подробности о перезапуске франшизы «Обитель Зла»

Ну и разумеется, повсюду будут зомби, какая же «Обитель Зла» без орд зомби.
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Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
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Число жертв COVID-19 на Украине возросло до 22

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Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о нерабочем месяце рассказал в эфире одного из федеральных каналов.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

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В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
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В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

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Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

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