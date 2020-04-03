с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

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