Московское "Динамо" бросило вызов главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву в танцевальном баттле. Об этом сообщает Twitter бело-голубых. Защитник столичного клуба Константин Рауш прыгнул на стол после победы в матче с "Локомотивом" и продемонстрировал движения в стиле робота.

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Транспорт ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.

Культура Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.

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Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.