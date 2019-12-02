Футбол
Газета.RuМосковское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву
Московское "Динамо" бросило вызов главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву в танцевальном баттле. Об этом сообщает Twitter бело-голубых. Защитник столичного клуба Константин Рауш прыгнул на стол после победы в матче с "Локомотивом" и продемонстрировал движения в стиле робота.
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В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
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Трусова обратилась к исполнительнице роли Дейенерис в «Игре Престолов»
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
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Егор Крид сломал палец на съёмках клипа
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Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose), и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа.
Политика
В Раде предложили встретиться с Зеленским перед «нормандской встречей»
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Ирина Геращенко инициирует встречу лидеров фракций с президентом страны Владимиром Зеленским накануне саммита в "нормандском формате".
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Кино
Тверь увидит космический вестерн
2 декабря в клубе «БигБен» покажут серии из сериала «Мандалорец».
Автоспорт
Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Космос
К 2035 году Китай построит космическую солнечную электростанцию
Китай планирует к 2035 году простроить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых.