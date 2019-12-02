Футбол

Газета.RuГазета.RuМосковское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Московское "Динамо" бросило вызов главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву в танцевальном баттле. Об этом сообщает Twitter бело-голубых. Защитник столичного клуба Константин Рауш прыгнул на стол после победы в матче с "Локомотивом" и продемонстрировал движения в стиле робота.
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Яркий танец Рауша в победной раздевалке «Динамо» после матча с «Локомотивом»

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Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

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Константин Рауш
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Российский футболист немецкого происхождения, защитник московского «Динамо» и сборной России.
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