Футбол

Газета.RuГазета.RuМосковское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Московское "Динамо" бросило вызов главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву в танцевальном баттле. Об этом сообщает Twitter бело-голубых. Защитник столичного клуба Константин Рауш прыгнул на стол после победы в матче с "Локомотивом" и продемонстрировал движения в стиле робота.
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Евсеев ответил «Динамо», которое вызвало его на батл

Чемпионат15:01

Яркий танец Рауша в победной раздевалке «Динамо» после матча с «Локомотивом»

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«Динамо» вызвало «Уфу» и Вадима Евсеева на танцевальный баттл

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Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

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