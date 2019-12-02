Футбол
Газета.RuМосковское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву
Московское "Динамо" бросило вызов главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву в танцевальном баттле. Об этом сообщает Twitter бело-голубых. Защитник столичного клуба Константин Рауш прыгнул на стол после победы в матче с "Локомотивом" и продемонстрировал движения в стиле робота.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Экономика
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановить
Денежные переводы из России в Таджикистан могут быть остановлены уже 3 декабря.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Космос
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Технологии
Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя
Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Экономика
«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно
"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".