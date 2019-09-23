Футбол
Говорит МоскваМосковское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
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Общество
Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными
Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Транспорт
Медведев ужесточил требования к перевозкам детей
Российский премьер Дмитрий Медведев ввел новые требования при перевозке детей в автобусах.
Газета.Ru 07:21
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Футбол
Матч Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдет при аншлаге
Владикавказская «Алания» примет ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России.
ProstoProSport 07:43
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Общество
Потепление придет в столичный регион в выходные
По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.
ТАСС 08:38
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия
Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии
РБК 21 сентября в 12:46
Футбол
Грузинские регбисты уступили команде Уэльса на Кубке мира
Sputnik Грузия 08:57
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы
Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
Газета.Ru 01:55
Спорт
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева: «Мужчины тощих не любят»
По своему опыту могу сказать: мужчины тощих не любят.
StarHit.ru вчера в 00:00
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.
РБК 08:55
Кино
Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка».
Телепрограмма 07:17
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Общество
Россиянки стали позже выходить замуж
Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет.
Lenta.ru 01:47