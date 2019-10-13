Футбол
РИА НовостиМосковское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
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Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 10 октября в 20:01
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
РИА Новости 11 октября в 08:24
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.
RT на русском 14:20
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 11 октября в 21:55
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
ТАСС 17:05
Общество
Сухая кожа на локтях может говорить о нарушениях в организме
В беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист сообщила, что частой причиной появления сухих и грубых участков на локтях бывает гиперкератоз, при котором происходит уплотнение рогового слоя кожи.
MedikForum.ru 11 октября в 12:59
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Футбол
Дешам: «Вызов Бензема в сборную Франции не принес бы пользы команде»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам исключил возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду.
Sport24.ru вчера в 14:34
Политика
Президент Эквадора ввел комендантский час
Российская газета вчера в 19:34
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости 11 октября в 03:35
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58