Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМосковское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче

Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
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