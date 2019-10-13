Футбол
РИА НовостиМосковское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
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Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Рамблер 11:05
Недвижимость
В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья
В трех городах — миллионниках зафиксировано заметное падение цен на рынке арендного жилья.
Казань24 09:02
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Единоборства
Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Life.ru 02:29
Футбол
Бельгия обыграла Казахстан в матче отбора Евро-2020
Бельгийцы одержали восьмую победу в восьми матчах отбора Евро-2020.
Чемпионат 10:51
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Здоровье
Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков
Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.
Lenta.ru 11 октября в 02:51
Здоровье
С лишним весом оказалась половина россиян старше 30 лет
В России у каждого второго человека старше 30 лет встречается ожирение. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Соловей.Инфо 11 октября в 03:09
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru 10:29
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия
Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора
Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента.
URA.Ru 09:38
Авто
Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей
Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
За рулем 08:09
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт вчера в 12:30
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Авто
Перспективы LADA Granta Drive Active оценили дилеры
Седан LADA Granta Drive Active, который совсем скоро поступит в продажу, призван стать самой «молодежной» моделью в линейке LADA.
Автоновости дня 06:25
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
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