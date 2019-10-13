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РИА НовостиРИА НовостиМосковское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче

Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
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