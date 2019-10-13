Футбол
РИА НовостиМосковское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
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Футбол
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 14:35
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж для взятия города под контроль
Политическая Экспертиза 14:28
Армия и оружие
Пентагон: курды договариваются с РФ о начале контратаки на Турцию
Московский Комсомолец 09:41
Футбол
Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 14:36
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Кино
Появился первый постер фильма «Дулиттл»
В Сети появился первый постер фильма «Дулиттл». Его опубликовала кинокомпания Universal Pictures.
Культуромания 12:02
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Авто
Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей
Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
За рулем 08:09
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Киберспорт
Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания
Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
CyberSport.ru 08:53
Футбол
Томаш Губочан: «Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских»
Словацкий защитник «Омонии» Томаш Губочан жалеет, что не поиграл на новых стадионах в России.
Матч ТВ 12:22
Армия и оружие
Украина показала свою сверхзвуковую ракету из пластика
Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния»), говорится на Украинском милитаристском портале.
Московский Комсомолец вчера в 12:46
Футбол
Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы
Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 14:37
Здоровье
В Удмуртии увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
В этом году в Удмуртии зарегистрировано на 47% больше заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или «мышиная лихорадка»), чем в прошлом.
КП - Ижевск 10:15
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46