Футбол
MetaratingsМосковское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя
Работа выполнена в стиле комиксов, где знаменитый голкипер показан в роли супергероя. Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год и за это время пять раз становился чемпионом СССР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда 06:35
Политика
Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность расширения использования российских карт «Мир» в Турции и подключение турецких финансовых организаций к системе передачи финансовых сообщений Банка России.
Rambler News Service 13:05
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Армия и оружие
Россия объявила об окончании турецкой операции в Сирии
В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара была борьба с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России).
Lenta.ru 13:37
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Ники Минаж вышла замуж за бывшего заключенного
36-летняя рэперша Ники Минаж стала миссис. Об этом певица похвасталась в «Инстаграме».
Wday.ru 11:37
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Происшествия
Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался
По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
REGNUM 12:10
Происшествия
В Осло вооруженный мужчина на угнанной скорой сбил несколько человек
В столице Норвегии городе Осло вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и сбил на ней несколько человек.
Аргументы и Факты 09:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» покинула Россию после обвинений в эскорте
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Настя Кочервей переехала на постоянное место жительства в Дубай, сообщается на странице телепроекта в Instagram.
Газета.Ru 09:48
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 04:45
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
ТАСС 02:56
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 04:09
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Армия и оружие
Асад посетил освобожденный сирийской армией город Хубейт
Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и недавно освобожденный город Хубейт, сообщает пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 05:05