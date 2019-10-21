Футбол

MetaratingsMetaratingsМосковское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя

Работа выполнена в стиле комиксов, где знаменитый голкипер показан в роли супергероя. Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год и за это время пять раз становился чемпионом СССР.
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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