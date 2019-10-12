Футбол
Вести.RuМосковское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
|35′
|55′
Илья Самошников
Петр Володкин
|70′
|73′
Игорь Лебеденко
|85′
Максим Максимов
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ. Подопечные Сергея Игнашевича ближайшего из преследователя "Химки" на 9 очков, а занимающий третье место "Ротор" на 12.
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Футболисты московского «Торпедо» приехали на игру со «Спартаком-2», взяв такси
Комсомольская правдавчера в 09:25
Футболисты «Торпедо» добирались на матч со «Спартаком-2» на такси и каршеринге
Sport24.ruвчера в 09:26
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