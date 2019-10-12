Спорт день за днем

«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Киберспорт Программист смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Происшествия Видео разрушительных последствий тайфуна в Японии опубликовано в Сети Видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии опубликовано в Сети.

Общество Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Политика Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.

Армия и оружие Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.

Армия и оружие Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Авто В России изменился транспортный налог Для налогоплательщиков-организаций с 2019 года отменена государственная льгота в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на уменьшение налога на величину платы, внесенной в систему «Платон».

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.

Единоборства Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.

Политика Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".

Спорт Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Футбол Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.

Происшествия В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.

Музыка Группа «Кино» выступит спустя 30 лет Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Спорт Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.

Футбол Грузия и Ирландия сыграли вничью в отборе Евро-2020 Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.