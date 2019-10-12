Футбол
Вести.RuМосковское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
|35′
|55′
Илья Самошников
Петр Володкин
|70′
|73′
Игорь Лебеденко
|85′
Максим Максимов
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ. Подопечные Сергея Игнашевича ближайшего из преследователя "Химки" на 9 очков, а занимающий третье место "Ротор" на 12.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты московского «Торпедо» приехали на игру со «Спартаком-2», взяв такси
Комсомольская правда09:25
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Политика
Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".
Общество
Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Футбол
Суд вынес скандальное решение по алиментам Новосельцева
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Теннис
Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой выход в финал турнира в Шанхае, передает ATPTour.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Театры
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля
Арсений Курченков был принят в трупу Театра юного зрителя в 1997 году после окончания Казанского театрального училища.
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Армия и оружие
Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Кино
Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.