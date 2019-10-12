Футбол
Вести.RuМосковское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
|35′
|55′
Илья Самошников
Петр Володкин
|70′
|73′
Игорь Лебеденко
|85′
Максим Максимов
Лидер Футбольной национальной лиги "Торпедо" одержало очередную победу во втором силе дивизионе. В матче 17 тура трехкратные чемпионы страны обыграли "Спартак-2" на стадионе "Открытие-Арена".
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