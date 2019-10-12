Футбол

Вести.RuВести.RuМосковское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

Спартак-2 — Торпедо (Москва)
2 – 3
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
35′
55′
Илья Самошников
Петр Володкин
70′
73′
Игорь Лебеденко
85′
Максим Максимов
Лидер Футбольной национальной лиги "Торпедо" одержало очередную победу во втором силе дивизионе. В матче 17 тура трехкратные чемпионы страны обыграли "Спартак-2" на стадионе "Открытие-Арена".
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