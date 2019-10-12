Лидер Футбольной национальной лиги "Торпедо" одержало очередную победу во втором силе дивизионе. В матче 17 тура трехкратные чемпионы страны обыграли "Спартак-2" на стадионе "Открытие-Арена".

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Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

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