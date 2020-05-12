с чего всё началось

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.

Политика В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.

Кино Руководитель Disney подтвердил информацию о дате премьеры «Мулан» Вашингтон, 12 мая 2020, 01:57 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Чапек подтвердил, что премьера игрового фильма «Мулан» по-прежнему запланирована на июль 2020 года.

Общество Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу» Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов. 6

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 23

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 71

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 38

Армия и оружие Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, а также ветеранов с Днем Черноморского флота.

Общество Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус. 2

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 364

Космос Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,8K

Общество Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. 355

Космос Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана. 7

Общество Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая. 46

Футбол Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Общество Особое мнение: Артемий Троицкий Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.