Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосковское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось
Би-би-си в своей публикации
 обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК14:13

Подробнее о событии

Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро

РИА Новости16:51

В Дептрансе назвали информацию «Би-би-си» о наценках на маски и перчатки некорректной

Дождь15:46

Власти опровергли сообщения СМИ о завышении цен на маски в метро Москвы

ТАСС12:45

В дептрансе Москвы опровергли информацию СМИ о продаже масок с большой наценкой

Известия13:13

В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой

Москва 2412:51

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

РБК14:13

В Москве опровергли сообщения о завышении цен на маски и перчатки в метро

News.ru13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии

Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Политика

В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши

Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
ИА Красная Весна 18:07
Кино

Руководитель Disney подтвердил информацию о дате премьеры «Мулан»

Вашингтон, 12 мая 2020, 01:57 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Чапек подтвердил, что премьера игрового фильма «Мулан» по-прежнему запланирована на июль 2020 года.
REGNUM вчера в 18:57
Общество

Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»

Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
6
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
23
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
71
Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:23
1
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
38
Армия и оружие

Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, а также ветеранов с Днем Черноморского флота.
Телеканал Санкт-Петербург 20:21
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
9K
Шоу-бизнес

Миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом

Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.
Народные новости вчера в 03:15
2
Общество

Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты

Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
2
Экономика

Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой

Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
3
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
364
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
1
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
7
Гаджеты

Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
8
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
1,8K
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
355
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
7
Наука

Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть

Ugpressa.ru 16:34
Общество

Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая

В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая.
Областная газета (г. Иркутск) 04:58
46
Общество

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
215
Футбол

Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском 17:43
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество

Особое мнение: Артемий Троицкий

Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное