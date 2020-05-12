Общество
Российская газетаМосковское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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с чего всё началось
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.РБК14:13
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Политика
В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши
Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
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Руководитель Disney подтвердил информацию о дате премьеры «Мулан»
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Общество
Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»
Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
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Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:23
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Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Армия и оружие
Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, а также ветеранов с Днем Черноморского флота.
Телеканал Санкт-Петербург 20:21
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
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Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.
Народные новости вчера в 03:15
Общество
Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты
Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
Экономика
Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой
Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
Политика
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Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Гаджеты
Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
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Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть
Ugpressa.ru 16:34
Общество
Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая
В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая.
Областная газета (г. Иркутск) 04:58
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Футбол
Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Особое мнение: Артемий Троицкий
Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
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Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41