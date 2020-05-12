с чего всё началось

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2K

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1K

Общество В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 47

Общество «Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. 2

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 5

Здоровье В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк в минувшие сутки заметно выросла, и сотрудники департамента здравоохранения штата изучают данные о заболеваниях детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом.

Здоровье В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии. 2

Технологии Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 228

Технологии Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.

Гаджеты Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов. 2