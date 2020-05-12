Общество
Российская газетаМосковское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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с чего всё началось
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.РБК14:13
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