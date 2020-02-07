Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

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