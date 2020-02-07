Общество
РИА НовостиМосковское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Общество
В Москве резко упало атмосферное давление
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Общество
Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Происшествия
Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы
Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге кабинета в Никулинском районном суде на западе Москвы.
Происшествия
Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула
Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Политика
Украина признала, что не готова к возвращению Крыма
Обо всем рассказал «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью агентству «Укринформ».
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» сократилась на 49%
Сеть магазинов «Магнит» потеряла 49% чистой прибыли по итогам четвертого квартала 2019 года.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Общество
Второй самолет с эвакуированными из Китая прибыл в Тюмень
Второй самолет воздушно-космических сил (ВКС) России с эвакуированными из китайского города Ухань прибыл в Тюмень в среду, 5 февраля.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Политика
Соратница Зеленского призвала не выплачивать пенсии жителям Донбасса
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая призвали отказаться от выплат пенсий жителям Донбасса, поскольку многие из них могут симпатизировать России.
Общество
Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Культура
Стал известен состав экспертного совета арт-проекта «Культурный код»
Организаторы проекта, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и президентская платформа «Россия - страна возможностей», составили список экспертов, которые определят города-площадки для проведения трех креативных фестивалей и выберут победителей.
Политика
Раскрыта польза драк в украинском парламенте
Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия раскрыл пользу драк с оппозицией во время обсуждения в парламенте законопроекта об открытии рынка земли.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Общество
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% горючего
В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
Общество
Первый канал связал появление коронавируса в Китае с Дональдом Трампом
В сюжете корреспондент Кирилл Брайнин привёл несколько версий появления коронавируса, в том числе предположение о том, что переносчиками заболевания могли стать летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухани.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Транспорт
В России предлагают поменять правила использования шипованных шин
В России предлагают ввести новые ограничения на использование шипованных шин.