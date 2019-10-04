Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей. Соответствующий иск удовлетворил Коптевский районный суд Москвы.

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Авто Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Политика Киев согласует с Россией закон об особом статусе Донбасса Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что все законодательные акты, касающиеся особого статуса Донбасса, будут не только приняты украинским парламентом, но и согласованы с Россией.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Политика Генпрокуратура Украины пересмотрит дело фирмы сына Байдена Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой являлся сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Авто Представлен купе-родстер Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Stingray Convertible обзаведется таким же двигателем, как и тарга: атмосферным мотором V8 на 6,2 литра производительностью 502 лошадиных сил и крутящим моментом 637 Нм.

Шоу-бизнес Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.