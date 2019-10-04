Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей. Соответствующий иск удовлетворил Коптевский районный суд Москвы.

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

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