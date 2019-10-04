Общество
Российская газетаМосковское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей. Соответствующий иск удовлетворил Коптевский районный суд Москвы.
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Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.
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Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Политика
Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие
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В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
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В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
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Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
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