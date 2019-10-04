Общество
Российская газетаМосковское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей. Соответствующий иск удовлетворил Коптевский районный суд Москвы.
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Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Актуальные Новости 02 октября в 06:10
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Политика
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
РИА Новости 08:16
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло».
RT на русском 06:57
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Общество
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Хоккей
СКА переподписал контракт с Антоном Беловым
Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года. Он защищает цвета СКА с 2014 года, в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.
Чемпионат 07:33
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Спорт
Белоруссия и Украина объявили о намерении провести Олимпиаду
Первая встреча Лукашенко и Зеленского длилась более двух часов и состоялась в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии, который проходит 3-4 октября в Житомире.
Daily Storm 08:48
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН в Ингушетии произошла перестрелка
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
News.ru 03:33
Кино
Мишель Пфайффер ждет третий фильм про Малефисенту
Культуромания 08:48
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты против подписания так называемой "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 12:20
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Общество
В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег
В воскресенье днем синоптики ожидают мокрый дождь со снегом и порывистый северо-восточный ветер.
Интерфакс 08:19
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Культура
Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Российская газета 07:52
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41