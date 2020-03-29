Коронавирус
РИА НовостиМосковское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать домашний режим, разместили в метро
Агентство Москвавчера в 12:37
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