Коронавирус
ИзвестияМосковское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Так, на дверях станций «Домодедовская» и «Бабушкинская» появились наклейки «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».
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Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать домашний режим, разместили в метро
Агентство Москвавчера в 12:37
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