На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Так, на дверях станций «Домодедовская» и «Бабушкинская» появились наклейки «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».

Общество В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Армия и оружие Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Общество Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Футбол Игнатьев призвал вернуть российский футбол к системе «весна-осень» Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев призвал чиновников из РФС перейти на систему «весна-осень», воспользовавшись ситуацией с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Футбол Тер Штеген: «Я не смотрю много футбола» Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень хорошо разбирается в футболе.Я не смотрю много футбола, только когда показывают хорошие игры или играет мой друг.

Общество Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.