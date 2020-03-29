Коронавирус

ИзвестияИзвестияМосковское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Так, на дверях станций «Домодедовская» и «Бабушкинская» появились наклейки «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».
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Московское метро временно изменило названия станций, чтобы напомнить жителям о необходимости самоизоляции

Эхо Москвы04:31

В столичном метро разместили напоминающие о домашнем режиме стикеры

Вечерняя Москвавчера в 13:35

Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса

РБКвчера в 18:54

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

Известиявчера в 17:34

Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»

ТАССвчера в 16:09

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:48

Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать домашний режим, разместили в метро

Агентство Москвавчера в 12:37
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Общество

В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:10
Политика

Путин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
РЕН ТВ 04:06
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

РИА Новости вчера в 19:09
Общество

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 03:36
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Происшествия

Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в убийстве двух детей в Якутии

Сотрудник полиции ранен при задержании подозреваемого в убийстве четырех человек, двое из которых дети.
ТАСС 04:10
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Общество

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Политика

Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Политическая Экспертиза 03:09
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru вчера в 10:04
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат вчера в 06:01
Общество

Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде

Коммерсантъ Нижний Новгород 27 марта в 07:55
Наука

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 27 марта в 04:30
Футбол

Игнатьев призвал вернуть российский футбол к системе «весна-осень»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев призвал чиновников из РФС перейти на систему «весна-осень», воспользовавшись ситуацией с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.
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Футбол

Тер Штеген: «Я не смотрю много футбола»

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень хорошо разбирается в футболе.Я не смотрю много футбола, только когда показывают хорошие игры или играет мой друг.
Soccer.ru 03:44
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян

На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 03:42
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии 27 марта в 02:20
Энергетика

Отрицательные цены на нефть возникли в США

Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA).
News.ru 27 марта в 15:35
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
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