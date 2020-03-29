На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Шоу-бизнес Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

Транспорт Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Происшествия В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество В правительстве планируют ограничить передвижения по России На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.

Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Космос Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк» Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.