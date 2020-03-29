Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосковское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»

ТАСС16:09

Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса

РБК18:54

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

Известия17:34

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

РИА Новости19:48

На дверях двух станций столичного метро разместили стикеры с новыми названиями: «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»

Эхо Москвы16:03

В столичном метро разместили напоминающие о домашнем режиме стикеры

Вечерняя Москва13:35

Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать домашний режим, разместили в метро

Агентство Москва12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Игры

Sony планирует сделать игру на PlayStation 5 такой же легкой, как просмотр Netflix

Японская транснациональная корпорация Sony Corporation планирует сделать игру на PlayStation 5 такой же легкой, как просмотр кинолент на портале Netflix.
Актуальные Новости 17:05
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 20:28
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
WomanHit.ru вчера в 11:11
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 07:19
Транспорт

Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске

В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
РИА Сахалин-Курилы 01:10
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Здоровье

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
Lenta.ru 19:33
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Кино

Netflix создаст мультсериал по Angry Birds

Inc-news.ru 26 марта в 15:06
Общество

В правительстве планируют ограничить передвижения по России

На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.
МонаВиста 05:18
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости вчера в 09:32
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 26 марта в 08:44
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал 11:33
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord 05:10
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости 20:38
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru 10:34
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Кино

А вы помните голливудских актеров в сериале «Друзья»?

Гэри Олдмен Любимый многими актер сыграл коллегу Джо в паре эпизодах "Друзей".
SM News 26 марта в 08:16
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Известия 18:08
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 19:12
Здоровье

Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека

Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Взгляд.ру 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное