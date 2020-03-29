Коронавирус
РИА НовостиМосковское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
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У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
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Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске
В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
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Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Netflix создаст мультсериал по Angry Birds
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На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
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В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
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Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
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Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
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Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
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В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
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А вы помните голливудских актеров в сериале «Друзья»?
Гэри Олдмен Любимый многими актер сыграл коллегу Джо в паре эпизодах "Друзей".
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Здоровье
Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека
Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.