На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Общество Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Футбол Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2002 года в составе сборной Турции вратарь Рюштю Речбер госпитализирован с коронавирусом, сообщила его жена Ишил Речбер в своем аккаунте в Instagram.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Экономика «Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.

Наука Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.

Общество Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

Общество На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Общество СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.