Коронавирус
РИА НовостиМосковское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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Toyota тестирует загадочный Toyota Yaris
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В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11
В Сети стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Общество
Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом
Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом
Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2002 года в составе сборной Турции вратарь Рюштю Речбер госпитализирован с коронавирусом, сообщила его жена Ишил Речбер в своем аккаунте в Instagram.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Общество
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
Шоу-бизнес
Кудрявцева оскорбила россиян на карантине
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Общество
Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Футбол
Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"
Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске
У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Автоспорт
«Феррари» хочет урезать Феттелю зарплату
Напомним, Феттель выступает в составе «Феррари» с 2015 года.