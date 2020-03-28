В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС. Подземка пошла на эту акцию, чтобы призвать пожилых горожан отказаться от поездок в нерабочую неделю. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую".

Политика Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Происшествия У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Культура Начинаются «Большие гастроли-онлайн» Трафик составят как прямые трансляции, так и уникальные видеозаписи спектаклей из всех городов России.

Общество В больницу в Коммунарке попал миллиардер По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.

Политика Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.