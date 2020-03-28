Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосковское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС. Подземка пошла на эту акцию, чтобы призвать пожилых горожан отказаться от поездок в нерабочую неделю. Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую".
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