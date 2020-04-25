Транспорт

Lenta.ruLenta.ruМосковское метро закроет вестибюли еще 13 станций

С 26 апреля из-за низкой нагрузки в московском метро закроются вестибюли еще 13 станций. Об этом сообщили на сайте столичной подземки. Сами станции будут работать, но войти в метро и выйти в город будет возможно только через соседние вестибюли, говорится в пресс-релизе.
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Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля

Газета.Ru08:13

Московское метро закроет часть выходов в город еще на 13 станциях

Мослента08:43

Вестибюли 13 станций столичного метро временно закроют

Вечерняя Москва08:21

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

РБК08:49

Вестибюли еще 13 станций московского метро закроют из-за низкой загрузки

Интерфакс08:05

Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют из-за низкой загрузки

Моссовет07:45

Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют в Москве из-за низкой нагрузки

ТАСС07:45
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