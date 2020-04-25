Транспорт
Вести.RuВестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена. Полный список размещен на сайте ведомства, в числе прочих закроются некоторые выходы на станции "Парк культуры", "Шипиловская", "Пражская", "Владыкино".
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Комментарии
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие
МИД Ирана ответил на угрозы Трампа уничтожать иранские катера
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу следует заняться борьбой с распространением коронавируса среди американских военнослужащих, а не угрожать Тегерану топить в Персидском заливе иранские катера.
РЕН ТВ 23 апреля в 08:39
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Здоровье
Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы
Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 08:33
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Армия и оружие
Минобороны получило два Ту-160 после модернизации
Отмечается, что на самолётах «была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий».
RT на русском 23 апреля в 10:41
Политика
Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата
Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 19:08
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Политика
Израильский министр здравоохранения подал в отставку
Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман заявил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства.
Вести.Ru 15:35
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Единоборства
Майк Тайсон планирует вернуться на ринг
РЕН ТВ 07:47
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Здоровье
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
Происшествия
В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом
Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:25
Биатлон
Лариса Куклина не будет менять спортивное гражданство из-за возможного бана
Несмотря на неудовлетворительные результаты, уроженка Тюменской области не планирует менять спортивное гражданство.
Спорт день за днем 10:29