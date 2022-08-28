Lenta.ruМосква, Петербург и Подмосковье стали регионами-лидерами по рынку труда в РоссииОпределены лидеры рейтинга по рынку труда в 2021 году среди регионов России.Lenta.ruЛидерами по-прежнему являются Москва и Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96.РИА НовостиВ первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).РИА НовостиСамые низкие значения отмечаются в Ингушетии (7,1), Туве (8,6), Чечне (12,3), Карачаево-Черкесии (13), Кабардино-Балкарии (14) и Северной Осетии (14,4).ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНазваны регионы-лидеры и аутсайдеры на рынке труда в РоссииМосковский Комсомолец18:15Москва, Петербург и Подмосковье стали регионами-лидерами по рынку труда в РоссииLenta.ru17:45Лидерами рейтинга по рынку труда за 2021 год стали Москва, Петербург и ПодмосковьеРИА Новости17:04Москва, Петербург и Подмосковье стали лидерами рейтинга регионов по рынку труда за 2021 годNews.ru17:37Показать ещёОценить8Поделиться