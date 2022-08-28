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Москва, Петербург и Подмосковье стали регионами-лидерами по рынку труда в России

Определены лидеры рейтинга по рынку труда в 2021 году среди регионов России.
Lenta.ru
Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96.
РИА Новости
В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).
РИА Новости
Самые низкие значения отмечаются в Ингушетии (7,1), Туве (8,6), Чечне (12,3), Карачаево-Черкесии (13), Кабардино-Балкарии (14) и Северной Осетии (14,4).
ПРАЙМ

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Названы регионы-лидеры и аутсайдеры на рынке труда в России
Московский Комсомолец18:15
Москва, Петербург и Подмосковье стали регионами-лидерами по рынку труда в России
Lenta.ru17:45
Лидерами рейтинга по рынку труда за 2021 год стали Москва, Петербург и Подмосковье
РИА Новости17:04
Москва, Петербург и Подмосковье стали лидерами рейтинга регионов по рынку труда за 2021 год
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