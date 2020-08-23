Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией
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"Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", - сказал Лавров. Напомним, что сегодня в Минске проходит масштабная акция "Марш новой Беларуси".В источнике
Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным - конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью.
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