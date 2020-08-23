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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

"Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", - сказал Лавров. Напомним, что сегодня в Минске проходит масштабная акция "Марш новой Беларуси".В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным - конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью.
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РБК

Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

РБК09:52
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правда07:50
Известия

Лавров обвинил Запад в намерении «расчертить Белоруссию по своим лекалам»

Известия08:16
Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Московский Комсомолец08:05
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ru08:03
РИА Новости

Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине

РИА Новости08:52
RT на русском

Лавров напомнил о результатах посредничества Запада на Украине

RT на русском08:58

Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенско завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
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Коммерсантъ11:21
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В Ростове-на-Дону открылась выставка заслуженного художника Легостаева

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ИА Красная Весна13:00