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Экспресс газета
Экспресс газета

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии Митинги в столице Белоруссии продолжаются. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лавров заявил, что белорусы в силах сами справиться с ситуацией в стране

Народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в стране ситуацией.
ТАСС08:53
Подробнее о событии
РБК

Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

РБК09:52
Российская газета

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Российская газета08:22
Lenta.ru

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Lenta.ru07:56
РИА Новости

Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров

РИА Новости08:13
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ru08:03
Известия

Лавров обвинил Запад в намерении «расчертить Белоруссию по своим лекалам»

Известия08:16
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правда07:50

Модель Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский развелись

Мы с Борис Григорьевичем разведены. Любой развод, даже обоюдный — это больно. Поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас.
Полина Аскери
Российская модель
CT news13:30
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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