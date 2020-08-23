Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
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Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии Митинги в столице Белоруссии продолжаются. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется.В источнике
С чего всё началось
Лавров заявил, что белорусы в силах сами справиться с ситуацией в стране
Народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в стране ситуацией.
ТАСС08:53
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