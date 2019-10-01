Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает агентство «Москва».

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