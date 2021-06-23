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Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года

Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства. Доля столицы в общероссийском объёме экспорта составляет 24,7%. По данному показателю Москва занимает второе место среди остальных регионов.В источнике

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Названы регионы, которые обеспечивают 60% экспорта России

ПРАЙМвчера в 10:01

Четверть российского экспорта микросхем и плат в 2020 году пришлась на Москву

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:18

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Москва экспортировала четверть российского объема микросхем и плат за 2020 г

РИАМОвчера в 01:01

Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года

RT на русскомвчера в 09:44
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ИА Красная Весна22 июня в 04:46