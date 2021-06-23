Москва экспортировала микросхем и плат на $159 млн по итогам 2020 года
Москва экспортировала электронных деталей и плат на сумму $159,21 млн по итогам 2020 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства. Доля столицы в общероссийском объёме экспорта составляет 24,7%. По данному показателю Москва занимает второе место среди остальных регионов.В источнике
Четверть российского экспорта микросхем и плат в 2020 году пришлась на Москву
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:18
Четверть российского экспорта микросхем и плат за прошлый год пришлась на Москву
Вечерняя Москвавчера в 01:30