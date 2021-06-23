Почти все автомобили Volvo подорожали в России в июне 2021 года

Что касается полноразмерного ХС90, то здесь удорожание на 100 000 рублей затронуло только автомобили 2021 модельного года, что привело к росту минимальной цены модели на 2,0%. Новые цены на указанные модели Volvo сейчас выглядят так: Напомним, что последний раз эти модели Volvo получали прибавку в апреле, и тогда рост цен варьировался в более широких пределах — от 50 000 до 150 000 рублей.