Политика

REGNUMREGNUMМосква готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами. Об этом сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве. «За действиями эстонских властей по преследованию «Спутника» стоят британские кураторы», — отметил он.
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Источник: за действиями в отношении Sputnik стоят власти Великобритании

Аргументы и Факты05:42

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik

Piter.tv05:26

Источник: Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России

ТАСС04:10

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik

Известия04:50

Россия решила симметрично наказать британские СМИ

Lenta.ru04:25

Источник сообщил об ответных мерах Москвы за преследование Sputnik Эстония

Московский Комсомолец04:13

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

REGNUM05:12
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Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Происшествия

В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Российская газета 01:56
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
Вести.Ru 04:45
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Общество

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 22:23
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру вчера в 13:00
Армия и оружие

Каратели ликвидировали на Донбассе собственный грузовик с боеприпасами

Грузовик с боеприпасами не доехал до передовых позиций, подорвавшись на минах, установленных карателями.
Новостной фронт вчера в 10:15
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Труд 02:25
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Радио Sputnik 01:38
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Происшествия

Суд арестовал и. о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции

Москва 24 вчера в 23:48
Авто

Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport

Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
Faktom 05:09
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Транспорт

Стал известен срок запуска электричек из Крыма в Краснодар и Анапу

Телеканал 360° 04:15
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Энергетика

Новак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается

Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Парламентская газета вчера в 07:48
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
78.ru 03:20
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