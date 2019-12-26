Политика
REGNUMМосква готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами. Об этом сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве. «За действиями эстонских властей по преследованию «Спутника» стоят британские кураторы», — отметил он.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник сообщил об ответных мерах Москвы за преследование Sputnik Эстония
Московский Комсомолец04:13
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Происшествия
В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру
В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Происшествия
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В ФБК заявили о задержании Навального
В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Общество
Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Шоу-бизнес
Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Армия и оружие
Каратели ликвидировали на Донбассе собственный грузовик с боеприпасами
Грузовик с боеприпасами не доехал до передовых позиций, подорвавшись на минах, установленных карателями.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Политика
Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Происшествия
В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину
На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Происшествия
Суд арестовал и. о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции
Авто
Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport
Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Транспорт
Стал известен срок запуска электричек из Крыма в Краснодар и Анапу
Политика
Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию
На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Энергетика
Новак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается
Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.