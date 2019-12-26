Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами. Об этом сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве. «За действиями эстонских властей по преследованию «Спутника» стоят британские кураторы», — отметил он.

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