Энергетика

Утро.ruУтро.ruМосква и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для Москвы приемлемы цифры первого квартала текущего года. Источники агентства утверждают, что для России и Саудовской Аравии участие Штатов в сокращении добычи принципиально.
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Москва и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти

Утро.ruвчера в 12:35

Эксперты EIA спрогнозировали снижение объемов добычи нефти в США

Российская газетавчера в 08:56

США приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии

Lenta.ruвчера в 07:31

Нефтяной джихад: Москва, Вашингтон и Эр-Рияд решают, кто будет козлом отпущения

Свободная Прессавчера в 07:21
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Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
Политика

Зеленского протестировали на коронавирус

Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК вчера в 02:36
Политика

Володин считает беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:03
Происшествия

В Москве задержали больного коронавирусом, объявленного в федеральный розыск

В Москва полицейские задержали зараженного коронавирусом мужчину, который был объявлен в федеральный розыск.
Московский Комсомолец 03:38
Здоровье

COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч

Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Волжский.ру 04:22
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Экономика

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Ведомости 03:38
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Piter.tv 04:50
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Газета.Ru 05:04
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM вчера в 13:42
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
Общество

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Здоровье

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $32 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $32 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 03:41
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Безработным москвичам упростили порядок получения выплат

Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат.
Известия 03:17
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