Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для Москвы приемлемы цифры первого квартала текущего года. Источники агентства утверждают, что для России и Саудовской Аравии участие Штатов в сокращении добычи принципиально.

Москва и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти

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