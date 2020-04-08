Энергетика
Утро.ruМосква и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для Москвы приемлемы цифры первого квартала текущего года. Источники агентства утверждают, что для России и Саудовской Аравии участие Штатов в сокращении добычи принципиально.
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Нефтяной джихад: Москва, Вашингтон и Эр-Рияд решают, кто будет козлом отпущения
Свободная Прессавчера в 07:21
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Комментарии
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Политика
Зеленского протестировали на коронавирус
Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус.
Происшествия
В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации
Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Политика
Володин считает беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве задержали больного коронавирусом, объявленного в федеральный розыск
В Москва полицейские задержали зараженного коронавирусом мужчину, который был объявлен в федеральный розыск.
Здоровье
COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч
Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Экономика
Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Общество
Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19
Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева
Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Здоровье
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $32 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $32 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Безработным москвичам упростили порядок получения выплат
Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат.