Политика
Московский КомсомолецМосква и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Саудовская Аравия проводят переговоры на тему создания проекта по запуску космического спутника с территории королевства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Авто
Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили
Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Тарантас Ньюс 03:23
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
РБК 04:30
Политика
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Армия и оружие
Эрдоган: Турция позитивно относится к отводу войск США в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна позитивно оценивает решение США отвести свои войска на юг вглубь Сирии.
РЕН ТВ 04:31
Происшествия
В Екатеринбурге мигранты напали на чемпиона мира по карате
Четверо мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в екатеринбургском метро.
Политическая Экспертиза 12 октября в 12:23
Политика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Общество
Лавров рассказал, как поступил в МГИМО
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что на самом деле не собирался поступать в МГИМО — Московский государственный институт международных отношений.
BFM.ru 03:03
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Происшествия
ДТП на Московской. Обвиняемый заплатил семье погибшей 750 тысяч рублей
В Волжском районном суде Саратова продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденному по факту резонансного ДТП на улице Московской, в результате которого погибла женщина.
Взгляд-инфо 03:59
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54